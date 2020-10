மாவட்ட செய்திகள்

மீன்சுருட்டி அருகே கருவாட்டு ஓடையை ஆக்கிரமித்துள்ள கருவேல மரங்கள் தண்ணீரை தேக்கி வைக்க முடியாததால் - விவசாயிகள் கவலை + "||" + Occupying the stream Karuvela Trees Because water cannot be stored Farmers are concerned

மீன்சுருட்டி அருகே கருவாட்டு ஓடையை ஆக்கிரமித்துள்ள கருவேல மரங்கள் தண்ணீரை தேக்கி வைக்க முடியாததால் - விவசாயிகள் கவலை