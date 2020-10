மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-மந்திரி எடியூரப்பாவுடன் முனிரத்னா சந்திப்பு ஆர்.ஆர்.நகர் தொகுதியில் போட்டியிட டிக்கெட் வழங்க கோரிக்கை + "||" + Muniratna meets First Minister Eduyurappa to issue tickets to contest in RR Nagar constituency

முதல்-மந்திரி எடியூரப்பாவுடன் முனிரத்னா சந்திப்பு ஆர்.ஆர்.நகர் தொகுதியில் போட்டியிட டிக்கெட் வழங்க கோரிக்கை