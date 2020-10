மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரியில் மழை பெய்யாததால் பவானிசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைந்தது + "||" + Due to lack of rain in the Nilgiris, the water level in the Bhavani Sagar Dam is low

நீலகிரியில் மழை பெய்யாததால் பவானிசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைந்தது