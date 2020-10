மாவட்ட செய்திகள்

குன்றத்தூர் அருகே விவசாய நிலங்களை வீட்டு மனைகளாக பிரிக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு + "||" + Public protest against the division of agricultural lands near Kunrathur into houses

குன்றத்தூர் அருகே விவசாய நிலங்களை வீட்டு மனைகளாக பிரிக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு