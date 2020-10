மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்கள் முழு மனதுடன் பங்குபெற்றால் மட்டுமே கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் வெற்றிபெற முடியும் உத்தவ் தாக்கரே பேச்சு + "||" + Uttam Thackeray talks that the war against Corona can be won only if the people participate wholeheartedly

பொதுமக்கள் முழு மனதுடன் பங்குபெற்றால் மட்டுமே கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் வெற்றிபெற முடியும் உத்தவ் தாக்கரே பேச்சு