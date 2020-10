மாவட்ட செய்திகள்

டி.கே.சிவக்குமார் காங்கிரஸ் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் எங்கள் கட்சியின் வாக்கு வங்கிக்கு எந்த சேதாரமும் இல்லை + "||" + There is no damage to our party's vote bank as DK Sivakumar has been appointed Congress president

