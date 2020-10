மாவட்ட செய்திகள்

அண்டை மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பு: தமிழக எல்லைப் பகுதிகளில் தீவிர கண்காணிப்பு - அமைச்சர் தகவல் + "||" + Increase in corona exposure in neighboring states: Intensive monitoring in Tamil Nadu border areas - Minister info

