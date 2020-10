மாவட்ட செய்திகள்

இருசக்கர வாகனத்தில் முக கவசம் அணியாமல் வந்தவர்களுக்கு அபராதம் + "||" + Penalty for not wearing a face mask on a two-wheeler

