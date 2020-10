மாவட்ட செய்திகள்

அடுக்குமாடி குடியிருப்பு திட்டத்தில் வீடுகள் வழங்க வேண்டும் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கிராம மக்கள் மனு + "||" + In the apartment housing scheme To provide housing Petition of villagers in the Collector office

அடுக்குமாடி குடியிருப்பு திட்டத்தில் வீடுகள் வழங்க வேண்டும் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கிராம மக்கள் மனு