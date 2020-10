மாவட்ட செய்திகள்

அம்பை அருகே கால்வாய் பகுதியில் வந்து நிற்கும் காட்டு யானை பொதுமக்கள் அச்சம் + "||" + The public fears a wild elephant coming and going in the canal area near Ambai

அம்பை அருகே கால்வாய் பகுதியில் வந்து நிற்கும் காட்டு யானை பொதுமக்கள் அச்சம்