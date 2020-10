மாவட்ட செய்திகள்

ஓமலூர் அருகே போலீஸ் ஏட்டுவின் மனைவி உருட்டு கட்டையால் தாக்கி படுகொலை - கணவர் வீட்டுக்கு உரிமை கொண்டாட வந்த இடத்தில் தகராறால் விபரீதம் + "||" + Near Omalur Wife of the police record Hit with a rolling pin Massacre

ஓமலூர் அருகே போலீஸ் ஏட்டுவின் மனைவி உருட்டு கட்டையால் தாக்கி படுகொலை - கணவர் வீட்டுக்கு உரிமை கொண்டாட வந்த இடத்தில் தகராறால் விபரீதம்