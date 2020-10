மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி கடலில் பலத்த காற்று வீசுகிறது 140 விசைப்படகுகள் கரைக்கு திரும்பின + "||" + Strong winds are blowing in the sea of Thoothukudi 140 keyboards returned to shore

தூத்துக்குடி கடலில் பலத்த காற்று வீசுகிறது 140 விசைப்படகுகள் கரைக்கு திரும்பின