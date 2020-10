மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் பள்ளிகள் எப்போது திறக்கப்படும்? அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + When will schools open in Tamil Nadu? Court question to the State

தமிழகத்தில் பள்ளிகள் எப்போது திறக்கப்படும்? அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு கேள்வி