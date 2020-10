மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணா, பீமா ஆறுகளில் தொடர் வெள்ள பெருக்கு ஒரு லட்சம் ஹெக்டேர் பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியது + "||" + One lakh hectares of crops were submerged in a series of floods in the Krishna and Bhima rivers

கிருஷ்ணா, பீமா ஆறுகளில் தொடர் வெள்ள பெருக்கு ஒரு லட்சம் ஹெக்டேர் பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியது