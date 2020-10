மாவட்ட செய்திகள்

பழனியில், பட்டுப்போன மரம் விழுந்து பலியான என்ஜினீயரின் மனைவிக்கு அரசு வேலை கோரி உறவினர்கள் மறியல் + "||" + In Palani, To the wife of the engineer who fell from the tree and died Stir relatives seeking government jobs

பழனியில், பட்டுப்போன மரம் விழுந்து பலியான என்ஜினீயரின் மனைவிக்கு அரசு வேலை கோரி உறவினர்கள் மறியல்