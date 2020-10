மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் அருகே குடகனாற்றில் தண்ணீர் திறக்கக்கோரி கருப்புக்கொடி கட்டி விவசாயிகள் போராட்டம் + "||" + Near Dindigul Ask to open the water in the creek Black flag Farmers struggle

திண்டுக்கல் அருகே குடகனாற்றில் தண்ணீர் திறக்கக்கோரி கருப்புக்கொடி கட்டி விவசாயிகள் போராட்டம்