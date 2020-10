மாவட்ட செய்திகள்

சுயமரியாதை இருந்தால் ‘பதவியில் தொடரலாமா என கவர்னர் யோசிப்பார்’ சரத்பவார் தாக்கு + "||" + If there is self-respect ‘the governor will think whether he can continue in office’ string attack

சுயமரியாதை இருந்தால் ‘பதவியில் தொடரலாமா என கவர்னர் யோசிப்பார்’ சரத்பவார் தாக்கு