மாவட்ட செய்திகள்

சமூக இடைவெளி, முககவசம் அணிந்து தொற்று பாதிப்பில் இருந்து தப்பிக்கலாம் போலீஸ் சூப்பிரண்டு அறிவுறுத்தல் + "||" + Police Superintendent instructed to avoid infection in the community space, wearing a mask

சமூக இடைவெளி, முககவசம் அணிந்து தொற்று பாதிப்பில் இருந்து தப்பிக்கலாம் போலீஸ் சூப்பிரண்டு அறிவுறுத்தல்