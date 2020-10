மாவட்ட செய்திகள்

குவைத் மற்றும் துபாயில் இருந்து சிறப்பு விமானத்தில் ரூ.33 லட்சம் தங்கம் கடத்தல் + "||" + Rs 33 lakh gold smuggled on special flight from Kuwait and Dubai

குவைத் மற்றும் துபாயில் இருந்து சிறப்பு விமானத்தில் ரூ.33 லட்சம் தங்கம் கடத்தல்