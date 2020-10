மாவட்ட செய்திகள்

33 ஏக்கர் பரப்பளவில் 500 பாரம்பரிய மரவகைகள் கொண்ட இயற்கை தோட்டம் மாநகராட்சி கமிஷனர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + The 33-acre landscape garden with 500 traditional trees was started by the corporation commissioner

