மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசின் ‘ஜல்ஜீவன்’ திட்டத்தில் குடிநீர் இணைப்பு கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டும் - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு + "||" + In the ‘Jaljeevan’ scheme of the Central Government To reduce drinking water connection charges - Petition in the Collector's Office

மத்திய அரசின் ‘ஜல்ஜீவன்’ திட்டத்தில் குடிநீர் இணைப்பு கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டும் - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு