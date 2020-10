மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் கனமழையால் சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது + "||" + Roads in Bangalore were flooded due to heavy rains

பெங்களூருவில் கனமழையால் சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது