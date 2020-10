மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை: கிருஷ்ணகிரி அணை நிரம்புகிறது கரையோர மக்களுக்கு - வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை + "||" + Heavy rains in Karnataka catchment areas Krishnagiri Dam fills up For coastal people Flood risk warning

கர்நாடக நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை: கிருஷ்ணகிரி அணை நிரம்புகிறது கரையோர மக்களுக்கு - வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை