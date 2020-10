மாவட்ட செய்திகள்

ஆரணி, வந்தவாசி, பெரணமல்லூரில் குடிமராமத்து பணிகளை நீர்வள மேம்பாட்டுத்துறை தலைவர் ஆய்வு + "||" + Aarani, Vandahvasi, In Peranamallur Civil works Review by the Head of Water Resources Development

ஆரணி, வந்தவாசி, பெரணமல்லூரில் குடிமராமத்து பணிகளை நீர்வள மேம்பாட்டுத்துறை தலைவர் ஆய்வு