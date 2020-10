மாவட்ட செய்திகள்

மத வன்முறையை தூண்டியதாக நடிகை கங்கனா ரணாவத் மீது வழக்குப்பதிவு விசாரணைக்கு ஆஜராக போலீசார் நோட்டீஸ் + "||" + Actress Kangana Ranaut has been issued a notice by the police to file a case against her for inciting religious violence

மத வன்முறையை தூண்டியதாக நடிகை கங்கனா ரணாவத் மீது வழக்குப்பதிவு விசாரணைக்கு ஆஜராக போலீசார் நோட்டீஸ்