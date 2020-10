மாவட்ட செய்திகள்

அதிர்ஷ்டத்துடன் திறமை உள்ளவர்கள் யார் வேண்டுமானாலும் முதல்-மந்திரி ஆகலாம் பா.ஜனதா தேசிய பொதுச் செயலாளர் சி.டி.ரவி பேட்டி + "||" + Anyone with luck and talent can become the first minister BJP National General Secretary CD Ravi Interview

அதிர்ஷ்டத்துடன் திறமை உள்ளவர்கள் யார் வேண்டுமானாலும் முதல்-மந்திரி ஆகலாம் பா.ஜனதா தேசிய பொதுச் செயலாளர் சி.டி.ரவி பேட்டி