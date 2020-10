மாவட்ட செய்திகள்

புதுவையில் இன்று முதல் தனியார் பஸ் போக்குவரத்து முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி அறிவிப்பு + "||" + First Minister of Private Bus Transport Narayanasamy announced in Puthuvai today

புதுவையில் இன்று முதல் தனியார் பஸ் போக்குவரத்து முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி அறிவிப்பு