மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குச்சாவடி மறுசீரமைப்பு குறித்து அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளிடம் கருத்து கேட்பு கூட்டம் - கலெக்டர் மலர்விழி தலைமையில் நடந்தது + "||" + With regard to polling station restructuring To political party representatives Feedback meeting The collector took the lead in the cornea

