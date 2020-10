மாவட்ட செய்திகள்

சிவகங்கை மாவட்டத்துக்கு பெரியாற்று நீரில் உரிய பங்கை பெற்றுத்தர நடவடிக்கை - அமைச்சர் பாஸ்கரன் தகவல் + "||" + In Periyar water to Sivagangai district Action to get the appropriate role - Information from Minister Baskaran

சிவகங்கை மாவட்டத்துக்கு பெரியாற்று நீரில் உரிய பங்கை பெற்றுத்தர நடவடிக்கை - அமைச்சர் பாஸ்கரன் தகவல்