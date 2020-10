மாவட்ட செய்திகள்

பட்டாசு கடைக்கு தடையில்லா சான்று வழங்க ரூ.6 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய தீயணைப்பு நிலைய அதிகாரி கைது + "||" + To provide proof of unimpeded access to the firecracker shop Fire station officer arrested for taking Rs 6,000 bribe

