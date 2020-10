மாவட்ட செய்திகள்

சாக்குலூத்துமெட்டு மலைப்பாதையில் சாலை அமைக்கக்கோரி விவசாயிகள் நடைபயணம் போலீசார் தடுத்ததால் பரபரப்பு + "||" + The police blocked the road in mountain hiking farmers sensation cakkuluttumettu amaikkakkori

சாக்குலூத்துமெட்டு மலைப்பாதையில் சாலை அமைக்கக்கோரி விவசாயிகள் நடைபயணம் போலீசார் தடுத்ததால் பரபரப்பு