மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.1¼ கோடியில் கூடுதல் வகுப்பறை கட்டிடம் கட்டும் பணி தாட்கோ மேலாண்மை இயக்குனர் விஜயராணி ஆய்வு + "||" + Construction work on an additional classroom building at a cost of Rs 10 crore was inspected by TADCO Managing Director Vijayarani

ரூ.1¼ கோடியில் கூடுதல் வகுப்பறை கட்டிடம் கட்டும் பணி தாட்கோ மேலாண்மை இயக்குனர் விஜயராணி ஆய்வு