மாவட்ட செய்திகள்

சட்டசபை இடைத்தேர்தலையொட்டி ஆர்.ஆர்.நகரில் சித்தராமையா பிரசாரம் காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு ஆதரவு திரட்டினார் + "||" + The Chidramaiah campaign in RR Nagar rallied support for the Congress candidate in the run-up to the assembly by-elections

சட்டசபை இடைத்தேர்தலையொட்டி ஆர்.ஆர்.நகரில் சித்தராமையா பிரசாரம் காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு ஆதரவு திரட்டினார்