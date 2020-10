மாவட்ட செய்திகள்

அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி கிடைக்கும் சுகாதாரத்துறை மந்திரி சுதாகர் பேட்டி + "||" + Interview with Health Minister Sudhakar on the availability of corona vaccine early next year

அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி கிடைக்கும் சுகாதாரத்துறை மந்திரி சுதாகர் பேட்டி