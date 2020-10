மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசி அருகே பஞ்சாயத்து கிணற்றின் மீது இருந்த கோவில் சுவர் அகற்றம் + "||" + Removal of temple wall on Panchayat well near Tenkasi

தென்காசி அருகே பஞ்சாயத்து கிணற்றின் மீது இருந்த கோவில் சுவர் அகற்றம்