மாவட்ட செய்திகள்

பரசுக்கி நீர்வீழ்ச்சி அருகே காவிரி ஆற்றில் பரிசலில் ஆபத்தான பயணம் - சுற்றுலா பயணிகளுக்கு கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + Near Parasukki Falls In the gift of the Cauvery River Dangerous journey Collector warning to tourists

பரசுக்கி நீர்வீழ்ச்சி அருகே காவிரி ஆற்றில் பரிசலில் ஆபத்தான பயணம் - சுற்றுலா பயணிகளுக்கு கலெக்டர் எச்சரிக்கை