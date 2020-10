மாவட்ட செய்திகள்

எகிப்து நாட்டிலிருந்து 3 டன் வெங்காயம் திருச்சி வந்தது + "||" + 3 tons of onions came to Trichy from Egypt

எகிப்து நாட்டிலிருந்து 3 டன் வெங்காயம் திருச்சி வந்தது