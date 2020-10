மாவட்ட செய்திகள்

ரெயில்வே பதிலில் அரசு அதிருப்தி: மின்சார ரெயில்களில் பொதுமக்களை அனுமதிப்பதில் அரசியல் வேண்டாம் - உள்துறை மந்திரி வலியுறுத்தல் + "||" + In response to the railway Government dissatisfaction In allowing the public on electric trains Do not be political Home Minister insistence

ரெயில்வே பதிலில் அரசு அதிருப்தி: மின்சார ரெயில்களில் பொதுமக்களை அனுமதிப்பதில் அரசியல் வேண்டாம் - உள்துறை மந்திரி வலியுறுத்தல்