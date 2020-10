மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல்லில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி கட்டிட சாரம் திடீரென சரிந்து விழுந்ததால் பரபரப்பு - கலெக்டர், போலீஸ் சூப்பிரண்டு விசாரணை + "||" + Newly built in Namakkal Government Medical College Building Stir as the essence suddenly collapses

நாமக்கல்லில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி கட்டிட சாரம் திடீரென சரிந்து விழுந்ததால் பரபரப்பு - கலெக்டர், போலீஸ் சூப்பிரண்டு விசாரணை