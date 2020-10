மாவட்ட செய்திகள்

தேஜஸ்வி யாதவ் பீகார் முதல்-மந்திரியானால் ஆச்சரியப்பட மாட்டேன் - சஞ்சய் ராவத் சொல்கிறார் + "||" + Tejaswi Yadav By Bihar Chief-Minister I will not be surprised Says Sanjay Rawat

தேஜஸ்வி யாதவ் பீகார் முதல்-மந்திரியானால் ஆச்சரியப்பட மாட்டேன் - சஞ்சய் ராவத் சொல்கிறார்