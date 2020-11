மாவட்ட செய்திகள்

தா.பேட்டை அருகே பரபரப்பு ஊராட்சி தலைவி மீது தாக்குதல் மூதாட்டி உள்பட 2 பேர் மீது வழக்கு + "||" + A case has been registered against two persons, including an old woman, for attacking a riot panchayat leader near Dhaka

தா.பேட்டை அருகே பரபரப்பு ஊராட்சி தலைவி மீது தாக்குதல் மூதாட்டி உள்பட 2 பேர் மீது வழக்கு