மாவட்ட செய்திகள்

அரசின் நலத்திட்ட பணிகளை தொய்வில்லாமல் மக்களுக்கு செய்வேன் புதிய கலெக்டராக பொறுப்பேற்ற ஸ்ரீ வெங்கட பிரியா பேட்டி + "||" + Interview with Sri Venkata Priya, who has taken charge as the new Collector

அரசின் நலத்திட்ட பணிகளை தொய்வில்லாமல் மக்களுக்கு செய்வேன் புதிய கலெக்டராக பொறுப்பேற்ற ஸ்ரீ வெங்கட பிரியா பேட்டி