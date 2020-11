மாவட்ட செய்திகள்

4 வழிச்சாலைக்காக கையகப்படுத்திய நிலத்துக்கு இழப்பீடு கேட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் காத்திருப்பு போராட்டம் + "||" + Farmers wait at the Collector's Office to demand compensation for land acquired for Route 4

4 வழிச்சாலைக்காக கையகப்படுத்திய நிலத்துக்கு இழப்பீடு கேட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் காத்திருப்பு போராட்டம்