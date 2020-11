மாவட்ட செய்திகள்

போனஸ் குறைத்து அறிவித்ததை கண்டித்து தஞ்சையில் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Transport workers protest in Tanjore against the announcement of bonus cuts

போனஸ் குறைத்து அறிவித்ததை கண்டித்து தஞ்சையில் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்