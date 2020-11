மாவட்ட செய்திகள்

பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கக்கோரி வாய்க்காலில் இறங்கி இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Communist Party of India protests down the canal to open water for irrigation

