மாவட்ட செய்திகள்

கோவை இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவமனையில் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை அளிக்க கூடுதலாக 215 படுக்கை வசதி - அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Coimbatore ESI In the hospital To treat corona Additionally 215 bed facility Minister SB Velumani initiated

கோவை இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவமனையில் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை அளிக்க கூடுதலாக 215 படுக்கை வசதி - அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தொடங்கி வைத்தார்