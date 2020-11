மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிகளை இப்போது திறக்க வேண்டாம்: இடைத்தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு எடியூரப்பா மாற்றப்படுவார் - சித்தராமையா பரபரப்பு பேட்டி + "||" + Do not open schools now: After the end of the by-election Edyurappa will be replaced

பள்ளிகளை இப்போது திறக்க வேண்டாம்: இடைத்தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு எடியூரப்பா மாற்றப்படுவார் - சித்தராமையா பரபரப்பு பேட்டி