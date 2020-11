மாவட்ட செய்திகள்

12 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மருந்தாளுநர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் நாகையில் நடந்தது + "||" + The protest by the Pharmacists' Association took place in Naga, emphasizing the 12-point demands

12 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மருந்தாளுநர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் நாகையில் நடந்தது