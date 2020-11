மாவட்ட செய்திகள்

தெற்குமாசி வீதியில் சாலையில் நிறுத்தப்படும் வாகனங்கள்; போக்குவரத்து நெரிசலால் மக்கள் அவதி + "||" + On South Kumasi Road Vehicles parked on the road Due to traffic congestion People suffer

தெற்குமாசி வீதியில் சாலையில் நிறுத்தப்படும் வாகனங்கள்; போக்குவரத்து நெரிசலால் மக்கள் அவதி