மாவட்ட செய்திகள்

தோப்புத்துறையில் 744 பேருக்கு ரூ.57 லட்சத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள் அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் வழங்கினார் + "||" + Garden For 744 people Welfare assistance of Rs. 57 lakhs Presented by Minister OS Maniyan

தோப்புத்துறையில் 744 பேருக்கு ரூ.57 லட்சத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள் அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் வழங்கினார்